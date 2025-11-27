Tres naranjitas detenidos por hechos de violencia en la ciudad de Córdoba

Tres naranjitas fueron detenidos en las últimas horas en la ciudad de Córdoba por haber protagonizado distintos episodios de violencia. Los cuidacoches amenazaron a dos conductoras para exigir el pago del estacionamiento en hechos registrados en la Ciudad Universitaria y la zona de Nueva Córdoba.

El primer caso se produjo el miércoles pasado alrededor de las 18 horas en Avenida Cruz Roja Argentina al 200, donde dos hombres intimidaron a una mujer para que les pagara un monto determinado para estacionar su vehículo.

Según declaró la damnificada, los sujetos no la dejaban descender del rodado hasta que no entregara el dinero.

Por su parte, e segundo hecho, se registró cerca de las 20 horas en Obispo Oro al 200, donde se detuvo a un cuidacoches que amenazó con un palo a una conductora que había dejado su auto en la vía pública.