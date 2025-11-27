Tres profesores fueron detenidos por casos de grooming en Deán Funes

La fiscal Analía Cepede ordenó la detención de tres profesores acusados de grooming en la localidad cordobesa de Deán Funes. Fueron denunciados por las familias y trascendió que los docentes no tenían vinculación entre sí.

El caso provocó conmoción en la localidad y se conoció que las víctimas tienen entre 8 y 16 años.

Los acusados tenían una relación previa con las víctimas y se presume que utilizaban su «rol de autoridad» para contactarlas.

Mientras avanza la investigación, se dispuso la detención de los sospechosos por el riesgo procesal. «Es una ciudad pequeña, se pueden cruzar. No podemos tener encerradas a las víctimas»; destacó la funcionaria judicial a El Doce.

Asimismo, informó que dos de las denuncias fueron presentadas directamente por las familias de los menores, mientras que el tercer caso se activó por un reporte sobre el ingreso de imágenes a una dirección IP.