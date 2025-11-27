Tulumba: detienen a un preceptor imputado por grooming tras la Cámara Gesell

La investigación por grooming que involucra a un preceptor de una escuela secundaria de Tulumba dio un giro determinante este jueves. El hombre, imputado desde mediados de octubre, quedó detenido por orden de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, que dispuso su inmediato traslado al penal de Cruz del Eje.

La causa se centra en la denuncia realizada por una alumna de tercer año, cuya declaración en Cámara Gesell resultó “clave” para el avance del expediente, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación. Ese testimonio permitió sostener con mayor solidez la imputación inicial.

En el marco de la causa también se investiga la posibilidad de que hubiera otras estudiantes afectadas por conductas similares. La adolescente había manifestado que algunas compañeras podrían haber atravesado situaciones comparables, aunque no se animaron a denunciarlas formalmente.

La detención del preceptor busca garantizar el avance de la investigación y evitar cualquier intento de entorpecimiento, además de resguardar a posibles víctimas. El imputado quedó alojado en la cárcel de Cruz del Eje, a disposición de la Justicia para las próximas medidas procesales.