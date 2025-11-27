Un auto perdió el control y cayó por un barranco en el viejo camino a Copina

Un vehículo perdió el control y cayó por un barranco en el viejo camino a Copina, en la zona sur del Valle de Punilla. El impactante accidente se produjo el miércoles pasado en horas de la noche a la altura del kilómetro Nº3 de la Ruta E-99 y estuvo protagonizado por un Volkswagen Scirocco.

El conductor, un joven de 18 años, iba acompañado de su pareja de 28 años y manifestó que intentó esquivar un animal.

Debido a la maniobra, el rodado se salió de la calzada y desbarrancó.

Los ocupantes del vehículo (ambos oriundos de la ciudad de Córdoba) resultaron ilesos, fueron asistidos por una ambulancia del servicio de emergencias de Punilla Sur y no fue necesario su traslado.