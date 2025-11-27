Un control policial en Cosquín terminó con el traslado de un hombre buscado

Personal policial de la Departamental Punilla Norte trasladó este martes a un hombre de 33 años luego de que se comprobara que tenía un pedido de paradero vigente. El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, durante un patrullaje preventivo en el sector de Pedro Ortiz, en la ciudad de Cosquín.

Los efectivos procedieron al control e identificación del hombre en la vía pública y, tras verificar sus datos en el sistema policial, confirmaron que existía un requerimiento activo solicitado por el Juzgado de Menores.

Ante esta situación, el hombre fue llevado a la dependencia policial local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente para definir los pasos judiciales correspondientes.