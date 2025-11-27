Un joven se descompensó y falleció en la costanera de Villa María

Un joven de 29 años se descompensó y murió mientras corría por la costanera de Villa María. El trágico hecho se produjo el miércoles pasado en horas de la noche en la intersección de Avenida Salomón Gornitz y Elpidio González.

Según pudo conocerse, la víctima cayó repentinamente al suelo mientras hacía actividad física.

Tras haber recibido maniobras de RCP de parte de otras personas que estaban en el lugar, fue trasladado con un cordón sanitario hacia el Hospital Pasteur donde se constató su fallecimiento.

El caso recayó en la Fiscalía de Turno y se iniciaron una serie de pericias para determinar las causas que provocaron el triste final.