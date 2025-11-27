Un naranjita fue detenido tras robar bebidas en un boliche de Nueva Córdoba

En horas de la mañana, personal policial intervino en un hecho ocurrido en el boliche “The Bottom”, ubicado en barrio Nueva Córdoba, donde un naranjita fue detenido luego de ingresar al local y sustraer bebidas alcohólicas.

Según informaron fuentes policiales, el hombre había logrado acceder al interior del establecimiento durante el horario de cierre y tomó varias botellas antes de intentar retirarse. Los efectivos lograron interceptarlo y recuperar los elementos sustraídos.

El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.