Un show infantil terminó con dos naranjitas detenidos en la zona del Quality

Dos naranjitas fueron detenidos esta tarde durante un operativo de seguridad en inmediaciones del espacio Quality, en barrio Ciudad Universitaria, donde se desarrollaba un espectáculo infantil con gran presencia de familias.

Según informaron fuentes policiales, la intervención se originó luego de que una conductora denunciara que dos hombres le exigían una suma de dinero para permitirle estacionar en la vía pública. El personal actuante se acercó al sector y procedió a la detención de ambos.

Los hombres fueron trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.