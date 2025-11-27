Una mujer terminó en el Hospital Funes tras un accidente sobre la Ruta 38

Una mujer sufrió heridas en un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada sobre la Ruta 38, a la altura de Villa Santa Cruz del Lago. Se trasladaba a bordo de una moto que chocó contra un auto y terminó en el Hospital Domingo Funes.

El siniestro se registró minutos después de la medianoche y se vieron involucrados un Renault Logan y una motocicleta Corven.

A bordo del rodado mayor, se trasladaba un hombre de 31 años de edad, mientras que la moto era conducida por una mujer de 53 años de edad. Precisamente, la motociclista sufrió un traumatismo de abdomen y escoriaciones varias y fue trasladada por el servicio de emergencias hacia el nosocomio regional.

Se investiga cómo fue la dinámica del accidente.