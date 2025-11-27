Una periodista murió al caer de un acantilado mientras se sacaba fotos

Una periodista perdió la vida tras haber caído de un acantilado mientras se sacaba fotos, en un trágico hecho registrado el miércoles pasado en la Barranca de los Lobos en la ciudad costera de Mar del Plata. La víctima fue identificada como Leticia Lembi, de 33 años, quien se precipitó desde una altura de 25 metros y murió frente a sus acompañantes.

El caso provocó conmoción y su cuerpo fue recuperado por equipos de Riesgos Especiales.

Leticia era oriunda de Tres Arroyos, pertenecía a una familia reconocida de la zona y se había recibido como periodista en la Universidad Nacional de La Plata. Tras haber completado sus estudios, regresó a su ciudad natal para trabajar en el diario La Voz del Pueblo, donde integró la redacción durante 2020 y posteriormente, se desempeñó como coordinadora de la consultora Onlera, fundada por su primo, quien estaba presente al momento del accidente.

La noticia de trágico fallecimiento, provocó un profundo dolor entre vecinos, colegas y amigos de su localidad natal.