Una policía retirada fue detenida con más de un kilo de cocaína en plena ruta

Una policía retirada fue detenida en la autopista Córdoba-Rosario con dos ladrillos que contenían más de un kilo de cocaína. La mujer tiene 50 años, se trasladaba a bordo de un Peugeot 208 y fue interceptada cerca de la medianoche en un control de la Policía Caminera en Oncativo.

Según pudo conocerse, es oriunda de la localidad de Bell Ville y llevaba la droga en el asiento trasero del vehículo.

Además, se le secuestró dinero en efectivo y un teléfono celular.

Los uniformados revisaban el rodado cuando detectaron dos paquetes de color amarillo apoyados en el piso del auto. Cuando se convocó al personal especializado, pudo constatarse que se trataba de estupefacientes y se dio intervención a la justicia.