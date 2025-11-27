Villa María busca a un hombre de 48 años visto por última vez rumbo a Córdoba

La Departamental General San Martín mantiene una búsqueda urgente para dar con el paradero de Juan Lucas Moreno, un hombre de 48 años que fue visto por última vez durante la mañana del martes. Según los datos aportados por su entorno, el vecino habría subido a un colectivo con destino a la ciudad de Córdoba, tras lo cual no volvió a comunicarse.

De acuerdo con la información oficial, Moreno es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene cabello castaño entrecano y tez clara. Presenta además tatuajes en el hombro izquierdo y una manga completa en el brazo derecho. Al momento de ausentarse vestía una remera negra de mangas cortas y una bermuda de jean celeste.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la población y recordaron que cualquier información puede brindarse a la Departamental General San Martín a través de los teléfonos (0353) 4619120 – 4619106 – 4619104, a la dependencia policial más cercana, o a la Unidad Judicial, al número (0353) 4618838. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 1, conducida por Silvia Maldonado, con intervención de la secretaria María Eugenia Barra.