Airbag en Córdoba: preparan un dispositivo especial de seguridad

La Policía de Córdoba implementará este sábado un operativo especial de seguridad por el recital que la banda Airbag ofrecerá en el playón del Estadio Mario Alberto Kempes. Las puertas del predio se habilitarán desde las 18, con control de DNI, entrada física o código QR para el acceso del público.

En el despliegue participarán efectivos del CAP, Policía Caminera, SEOM, Guardia de Infantería, Policía Territorial y de Proximidad, motocicletas, Bomberos y distintas áreas municipales y provinciales. El operativo busca acompañar el desarrollo del evento y ordenar el movimiento en los alrededores del estadio.

Las autoridades recomiendan llegar con anticipación, portar la documentación requerida y seguir las indicaciones del personal en los accesos para agilizar el ingreso.