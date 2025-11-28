Allanamiento en Calamuchita: hallan faena sin habilitación ni higiene

Un operativo conjunto del Ministerio de Bioagroindustria y la Patrulla Rural se llevó a cabo en la localidad de Segunda Usina, donde se detectó una actividad de faena clandestina y comercialización ilegal de carne.

Durante el procedimiento, los inspectores constataron que el lugar no contaba con habilitación sanitaria ni condiciones básicas de higiene. Además, se secuestraron elementos utilizados para el procesamiento de animales y se dispuso la suspensión inmediata de todas las tareas.

Las autoridades recordaron que la carne destinada al consumo debe provenir de establecimientos habilitados, donde puedan garantizarse los controles veterinarios obligatorios para prevenir enfermedades y riesgos sanitarios.