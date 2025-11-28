Auto cae al barranco en Icho Cruz y deja dos personas heridas

Un automóvil que circulaba esta madrugada por la Ruta E99, a la altura del kilómetro 3, terminó cayendo por un barranco de unos 80 metros por razones que aún se investigan. En el vehículo viajaban dos personas, quienes quedaron atrapadas en una zona de difícil acceso.

Una unidad con cuatro efectivos de Bomberos Voluntarios de Icho Cruz arribó al lugar y descendió para asistir a los ocupantes. Tras las primeras evaluaciones, fueron acompañados hasta el servicio de emergencias Punilla Sur, donde recibieron atención sin necesidad de un traslado posterior.

En la escena trabajaron también personal del Servicio de Emergencias Punilla Sur y efectivos de la Policía Caminera, que ordenaron la circulación mientras se realizaban las tareas de rescate.