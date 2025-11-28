Caos y violencia durante el desalojo de una fiesta clandestina en Córdoba

Una fiesta clandestina que había reunido más de dos mil personas fue desarticulada esta madrugada en el barrio María Lastenia de la ciudad de Córdoba, en el marco de un operativo donde los efectivos policiales debieron utilizar armamento no letal para dispersar a los asistentes.

El procedimiento se desplegó en un inmueble ubicado en la calle Alejandro Papalini al 300 y contó con la participación de la Policía de Córdoba y la Municipalidad, que informó que el evento se desarrollaba sin habilitación.

Un grupo de jóvenes desató una riña y un enfrentamiento a los golpes mientras se intentaba evitar el desalojo con piedrazos, lo que se hizo que se vivieran momentos caóticos.

Finalmente, la situación fue controlada por los uniformados y se constató que no había heridos.