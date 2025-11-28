Carlos Paz: se llevó bebidas sin pagar y lo atraparon

En horas de la tarde, la Policía de Villa Carlos Paz intervino en un hecho de hurto ocurrido en un comercio express, luego de que un hombre ingresara al local y se retirara con bebidas alcohólicas sin abonarlas. La cajera del negocio dio aviso inmediato a los móviles, aportando las características del responsable.

Con esa información, el personal policial inició un operativo en la zona y logró ubicar a un joven de 26 años, quien llevaba consigo la mercadería denunciada sin ticket de pago. Los artículos fueron recuperados en el lugar.

El joven fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición del magistrado interviniente para la continuidad de las actuaciones.