Clausuran una fiesta clandestina con más de 2.000 personas en Córdoba capital

Durante la madrugada, un operativo integrado por efectivos policiales e inspectores de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba capital irrumpió en un inmueble de calle Alejandro Papalini al 300, donde se desarrollaba una fiesta clandestina que reunió a más de 2.000 personas en barrio María Lastenia.

Mientras se llevaba adelante la intervención, un grupo de jóvenes inició una pelea y lanzó piedras y trozos de vidrio contra los uniformados. La situación obligó al personal a utilizar armamento de menor letalidad para restablecer el orden y frenar los incidentes.

Tras la acción coordinada, la multitud se dispersó y el evento quedó desarticulado. Las autoridades municipales y policiales avanzan en la identificación de los organizadores.