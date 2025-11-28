Controlan el fuego en Saldán mientras continúan enfriando la zona

El incendio que afectó a Saldán fue controlado, aunque la zona mantiene bordes inestables que requieren presencia sostenida de bomberos voluntarios de Sierras Chicas y equipos del ETAC. La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático confirmó esta mañana que no hay focos activos en toda la provincia.

Unos 150 bomberos siguen trabajando en terreno, mientras aviones hidrantes continúan realizando descargas de agua para enfriar los puntos calientes. El vocero Roberto Schreiner explicó que la falta de lluvias obliga a reforzar el operativo para asegurar que el perímetro no vuelva a encenderse.

Las autoridades reiteraron que está prohibido encender fuego en áreas rurales y forestales y pidieron a los vecinos comunicarse ante cualquier emergencia a los números oficiales: 0-800-888-38346, 100 o 911.