Córdoba: Alerta amarilla por tormentas fuertes durante las próximas 48 horas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para toda la provincia de Córdoba ante la llegada de un frente de tormenta que avanzará desde el sur durante la noche de este viernes.

El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Roberto Schreiner, explicó que el sistema frontal podría generar tormentas fuertes, con sectores donde podrían ser significativas, acompañadas por vientos del sur.

Se estima que el fenómeno ingresará a la provincia en las próximas horas y alcanzará la ciudad de Córdoba durante la madrugada del sábado. Las autoridades adelantaron que podría haber mejoras temporarias, aunque el período inestable se extenderá a lo largo de las próximas 48 horas.

Schreiner recomendó evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de la tormenta, y extremar las medidas de precaución en la vía pública.