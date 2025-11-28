Córdoba capital: recuperan un teléfono tras una persecución en moto

Un operativo desplegado anoche en Villa Cabrera permitió interceptar a dos hombres de 23 años, señalados por sustraer un teléfono celular de una vivienda del sector. Los jóvenes intentaron huir a bordo de una motocicleta Honda Wave, lo que motivó el seguimiento coordinado entre el personal policial y las Cámaras de Videovigilancia del 911.

El monitoreo permitió guiar a los móviles hasta Padre Luis Galeano al 1900, donde finalmente fueron detenidos y se recuperaron una mochila, dos cascos y el teléfono robado. La motocicleta también quedó secuestrada.

Ambos hombres fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la autoridad judicial de turno.