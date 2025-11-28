Córdoba: piden ayuda para localizar a un hombre desaparecido

Un hombre de 67 años es buscado en Córdoba luego de que su familia reportara que no regresó a su hogar desde el pasado miércoles 26 de noviembre. Se trata de Esteban Nieves Vega, vecino de barrio Portal de Paz, cuya desaparición motivó un pedido de colaboración para dar con su paradero.

La última vez que fue visto estaba en su domicilio. Según detallaron sus allegados, podría estar atravesando episodios de demencia senil. Mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada y tez trigueña. Tiene el cabello blanco por canas, de largo medio hasta los hombros, ojos verde claro y barba rala. No posee tatuajes ni perforaciones.

Al ausentarse vestía bermuda gris, camisa blanca con rayas grises, chaleco negro, campera negra tipo inflable y zapatillas deportivas azules marca Topper, que acostumbra a atar alrededor del tobillo.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse con la Unidad Judicial 12 a los teléfonos 4335142, 351-5642877 o 351-5297322, o acercarse a José Villegas 2100, barrio Patricios, en la ciudad de Córdoba.