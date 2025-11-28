Córdoba: Secuestraron cientos de ampollas que contenían fentanilo contaminado

La Policía Federal ordenó una serie de allanamientos en varios centros de salud de Córdoba y se secuestraron miles de ampollas que contenían el fentanilo contaminado. La justicia avanza la investigación por las muertes detectadas en distintos puntos de la Argentina y también se hicieron operativos en Buenos Aires y Santa Fe.

Se recuperaron lotes comprometidos que habían quedado bajo resguardo judicial en distintos establecimientos del país.

Tras la detención de Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma Group, se sumaron más de una decena de detenidos y una veintena de imputados en la causa. Entre los apresados también están su madre, Nilda Furfaro, accionista de la firma; sus hermanos Diego y Damián; y su abuela, Olga Luisa Arena, quien figuraba como presidenta de HLB Pharma Group SA al momento en que se elaboró el lote 31202, uno de los contaminados. El avance de la pesquisa también involucró a responsables técnicos y directivos de los laboratorios implicados, incluido HLB Pharma y Laboratorio Ramallo.

Es importante destacar, que los investigadores afirman que dos lotes fabricados en diciembre de 2024 serían el origen del brote que provocó casi un centenar de muertes en Argentina.