Detectan graves condiciones laborales en tambos de Morteros

Un operativo realizado en Morteros expuso serias irregularidades laborales en establecimientos tamberos de la zona. La intervención fue llevada adelante por la Delegación Córdoba Capital de UATRE, la Seccional 871 de San Francisco, RENATRE Córdoba Norte y la Secretaría de Trabajo, que concretaron tres inspecciones en distintos predios rurales.

Durante el relevamiento se detectaron 16 trabajadores sin registrar, condiciones de habitabilidad precarias, falta de agua potable, salarios inferiores a los establecidos por la normativa vigente y ausencia de indumentaria laboral obligatoria. Además, se constató que los traslados del personal no cumplían con el artículo 31 de la Ley 26.727 que establece que los trabajadores rurales deben ser transportados en unidades habilitadas, con condiciones mínimas de seguridad, asientos adecuados, higiene básica y resguardo frente a riesgos del camino.

Ante el cuadro registrado, se radicó una denuncia en el 145 y se solicitó una audiencia formal para avanzar en la regularización de la situación laboral y habitacional de los trabajadores afectados.