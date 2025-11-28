Detuvieron a siete naranjitas por amenazas y violencia urbana en Córdoba

Durante noviembre, el programa Cordobeses en Alerta posibilitó múltiples intervenciones policiales en la ciudad de Córdoba, entre ellas la detención de siete naranjitas involucrados en episodios de amenazas, violencia urbana, portación de elementos peligrosos e intentos de hurto.

Los operativos se desplegaron en los barrios Teodoro Fels, San Salvador, Villa Belgrano, General Paz y General Pueyrredón, a partir de reportes enviados por vecinos a través de la plataforma de participación ciudadana.

El primer hecho se registró en barrio Teodoro Fels, donde un aviso alertó sobre un hombre que intimidaba a automovilistas en avenida Duarte Quirós. Al ser verificada la situación, el naranjita fue aprehendido por infracción al Código de Convivencia. Durante el palpado preventivo se le secuestró un destornillador.

En barrio San Salvador, otro mensaje enviado al sistema informaba que un limpiavidrios había ingresado a una farmacia intentando llevarse medicamentos. La policía procedió a su aprehensión y secuestró los elementos vinculados al intento de hurto.

En Villa Belgrano, un reporte vecinal señaló amenazas hacia dos residentes por parte de un naranjita, lo que derivó en su detención con intervención de la autoridad judicial.

En barrio General Paz se registraron dos operativos. En el primero, una mujer denunció que un naranjita la había amenazado antes de protagonizar una pelea con otro trabajador informal. El señalado se resistió al accionar policial y fue reducido.

En el segundo, comerciantes de la zona dieron aviso por la actitud agresiva de una mujer que realizaba tareas de cuidado de vehículos, quien —según testigos— profirió amenazas de muerte. La detenida tenía un pedido judicial vigente.

Otro hecho ocurrió en calle Juan de Morales al 400, donde un aviso del programa permitió interceptar a un hombre que portaba un arma blanca y elementos contundentes. Minutos antes había dañado un vehículo y agredido a su conductor. Tras un breve seguimiento fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Finalmente, en barrio General Pueyrredón, agentes intervinieron en una disputa entre limpiavidrios. Uno de los involucrados llevaba dos cuchillos de gran tamaño y presentaba un pedido de paradero desde años anteriores, por lo que fue trasladado a la dependencia policial.

Los operativos consolidan el funcionamiento del programa Cordobeses en Alerta como un mecanismo que articula la respuesta inmediata del Estado con la participación activa de la comunidad.