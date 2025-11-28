Detuvieron a un joven y recuperaron elementos robados

Villa Carlos Paz. Un joven de 20 años fue detenido en la madrugada de este viernes en el sector norte de Villa Carlos Paz, luego de que efectivos policiales recuperaran elementos sustraídos y secuestraran un vehículo utilizado presuntamente en el hecho delictivo.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 4:50, cuando un llamado alertó sobre un automóvil sospechoso en calle Goyena. Durante el patrullaje, los uniformados observaron a un individuo saltar una reja con un objeto en sus manos y correr hacia un Renault 11 blanco. El vehículo fue interceptado de inmediato.

En su interior se hallaron prendas y herramientas, mientras que en la vivienda señalada se encontraron elementos robados. El conductor fue aprehendido, mientras que otro hombre que lo acompañaba logró darse a la fuga.

El detenido fue trasladado a la comisaría local y quedó a disposición de la justicia. Tanto el vehículo como los elementos recuperados fueron secuestrados para la investigación.