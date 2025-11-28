Dos camiones chocaron cerca de Villa María: un conductor hospitalizado

Un violento choque entre dos camiones ocurrido este viernes en la Circunvalación Villa Nueva (C-39), en el tramo que une las rutas provinciales 2 y 4, generó importantes demoras y obligó a interrumpir parcialmente el tránsito a la altura de Villa María.

El siniestro vial tuvo como protagonistas a un camión Ford Cargo 1722, conducido por un joven de 24 años, y a un Fiat Iveco manejado por un hombre de 41. Este último debió ser trasladado por un servicio de emergencias a un centro de salud local para una evaluación más completa, aunque en principio se encontraría fuera de peligro.

Como consecuencia del impacto, la Circunvalación Villa Nueva permanece con media calzada totalmente cortada entre las rutas 2 y 4, lo que genera desvíos obligatorios y demoras significativas para quienes transitan por la zona.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Villa Nueva, quienes realizaron tareas de asistencia, prevención y control mientras se desarrollaban las pericias. Las causas que originaron la colisión aún son materia de investigación.

El tránsito continuará condicionado hasta que se complete la remoción de los vehículos involucrados y se garantice la seguridad en la calzada.