Dos personas aprehendidas por ingresar a un predio privado en Villa Santa Cruz del Lago

Villa Santa Cruz del Lago. Personal policial del Destacamento de Villa Santa Cruz del Lago y Estancia Vieja aprehendió durante la madrugada de hoy a dos personas que se encontraban dentro del predio de un complejo ubicado sobre avenida Córdoba.

El operativo se concretó cerca de las 2:00, cuando los efectivos que patrullaban la zona advirtieron la presencia de dos individuos dentro del lugar. Al notar el móvil policial, ambos intentaron retirarse, por lo que fueron identificados. Se constató que la mujer, de 37 años, y el hombre, de 42, residían en Villa Parque Lago San Roque – Tanti.

El propietario del complejo informó no conocerlos ni haber autorizado su ingreso, motivo por el cual fueron trasladados a la Alcaldía de Villa Carlos Paz, quedando a disposición del magistrado interviniente.