Fuga fallida en Córdoba: iban en un auto robado y los atraparon

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos este jueves por la tarde en barrio Marqués Anexo luego de intentar escapar de un control preventivo a bordo de un Renault Sandero que tenía pedido de secuestro vigente.

El operativo derivó en un seguimiento controlado que finalizó en la esquina de Mackay Gordon y Del Molino, donde el vehículo colisionó contra un poste de cemento, lo que permitió la intervención inmediata de los efectivos.

En el lugar, la policía secuestró el automóvil sustraído, dos teléfonos celulares y un arma de fuego casera tipo tumbera, equipada con dos cartuchos.

Ambos hombres fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.