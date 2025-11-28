Hallan 4.500 pastillas y cocaína durante un operativo en Córdoba

Dos hombres fueron detenidos esta madrugada en barrio Hipólito Irigoyen tras un control preventivo realizado por personal de la Policía de Córdoba. El procedimiento comenzó cuando los uniformados identificaron un automóvil que se desplazaba por la zona y decidieron detener su marcha para una verificación.

Al inspeccionar el interior del vehículo, los policías encontraron una caja con 4.504 pastillas, una balanza de precisión, envoltorios con marihuana, clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa. Los dos ocupantes fueron trasladados y quedaron a disposición del Magistrado interviniente.

En el lugar trabajaron también equipos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que colaboraron en la clasificación del material incautado y en las actuaciones complementarias.