Incendios: trabajan en focos en La Paz y Saldán

Córdoba. La Secretaría de Gestión de Riesgo brindó anoche un nuevo informe sobre los incendios que afectan distintos puntos del territorio provincial. Hasta el momento, se registran dos focos activos en zonas de difícil acceso, donde brigadistas y recursos aéreos mantienen un intenso trabajo para contener las llamas.

La Paz

En este sector persiste un foco activo que avanza sobre un área de ingreso complejo. Bomberos de San Javier, Mina Clavero y cuarteles de localidades cercanas trabajaron durante toda la jornada con tareas de contención y enfriamiento para evitar la propagación del fuego.

Saldán

En esta localidad, unas 120 personas —entre bomberos y brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego—, junto a aviones hidrantes de la Dirección Provincial Aeronáutica, operan en el terreno y lograron reducir de manera notable la intensidad del incendio. Las llamas se iniciaron este jueves tras la caída de un rayo, según confirmaron las autoridades.

La Secretaría de Gestión de Riesgo señaló que los equipos continuarán desplegados en ambas zonas hasta lograr la extinción total de los focos. Asimismo, se recordó a la población la importancia de mantenerse informada a través de canales oficiales y extremar las medidas de prevención.

Ante la presencia de humo o fuego, los vecinos pueden comunicarse a los siguientes números:

0800 888 FUEGO (38346)

Emergencias 911

Bomberos 100