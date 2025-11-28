Increíble: comerciante y una docente de La Falda robaron una joyería en Bell Ville

Una investigación de 30 días, dirigida por la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville, derivó en la detención de tres personas vinculadas al robo a la vivienda y joyería de la familia Eusebio, ocurrido el 19 de octubre en pleno centro de la ciudad.

El operativo principal se concretó el 20 de noviembre, con participación de la URD Unión y otras departamentales. Se realizaron siete allanamientos simultáneos en Potrero de Garay, La Falda, Valle Hermoso, Huerta Grande y Pilar.

Entre los detenidos se encuentran dos hombres de 36 años y una mujer de 29, pareja residente en La Falda, propietarios de una panadería en esa localidad y de otro comercio en Valle Hermoso. Se constató que la mujer se desempeñaba como docente en una institución educativa de la zona.

La causa imputa a los dos hombres por “robo calificado por escalamiento y efracción”, al haberse ingresado tras forzar una ventana. La mujer enfrenta cargos por “encubrimiento calificado”.

En los allanamientos se secuestraron un Citroën Cactus, relojes, celulares, alhajas, prendas de vestir y una computadora, recuperando parte de los bienes robados.