Jóvenes alcoholizados vandalizaron una escuela en el último día de clases

Un grupo de estudiantes alcoholizados irrumpió en las instalaciones de la Escuela Vélez Sarsfield de Arroyito, rompió vidrios y provocó destrozos en el último día de clases. El caso generó una fuerte polémica en la comunidad por tratarse de menores de edad y se vivieron momentos de extrema tensión dentro del colegio.

Tras haber estado consumiendo bebidas alcohólicas en la costanera del río, ingresaron alrededor de las 16 horas al establecimiento educativo donde se estaban dictando clases para los cursos de cuarto y quinto año. Según denunció el director, el grupo logró cruzar hacia el patio interno tras haber forzado las rejas y se rompieron vidrios y dañaron diferentes sectores.

En un video que rápidamente se viralizó, puede verse al director intentando contener la situación con un megáfono.

Durante una entrevista con El Doce, el docente explicó: «Les habíamos anticipado a las familias sobre esta situación, ya en septiembre nos convocamos con los de sexto año para charlar sobre estas nuevas prácticas. Unos cinco chicos son los que protagonizaron estos hechos violentos y los padres pagarán por los daños».