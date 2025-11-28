La autopsia reveló que Samuel Tobares fue sometido a una brutal golpiza

La autopsia reveló que Samuel Tobares, el joven de 34 años que murió en medio de un operativo policial sobre la Ruta 38, a la altura de Villa Parque Siquiman, fue sometido a una brutal golpiza. Las pericias forenses sirvieron para detectar múltiples lesiones que presentaba el cuerpo, aunque ninguna habría desencadenado su fallecimiento.

Dos policías fueron detenidos por el caso, ocurrido el domingo pasado en horas de la noche frente a una garita de colectivos.

No se hallaron lesiones orgánicas graves como un traumatismo de cráneo o daños internos que expliquen la muerte del chico, quien falleció antes de ser ingresado en el Hospital Domingo Funes.

Se aguardan los resultados del análisis anatomopatológico, que estudia las células, órganos y tejidos, y del estudio toxicológico, el cual determinará si Tobares había consumido estupefacientes antes de ser interceptado en un control policial.

La causa es instruida por la Fiscalía de Instrucción N°2 de Villa Carlos Paz, a cargo de Ricardo Mazzuchi, quien ayer ordenó la detención de dos policías que participaron del procedimiento en el que murió Tobares. Fueron imputados por homicidio preterintencional, que significa que no tuvieron la intención de matar, pero causaron una muerte por exceso en el uso de la fuerza.

Un testigo del hecho denunció ante la justicia que los efectivos golpearon salvamente al joven durante más de veinte minutos y lo insultaron. «A ese chico lo mataron como si fuera un perro. Vi cuando empezó el control, cuando lo llevaron para el móvil. Lo insultaron, lo agredieron. En un forcejeo le pegan una piña, lo tiraron contra el móvil, el chico se cayó y le pegaron patadas. Estuvieron sentados arriba de él 15 o 20 minutos. Dos personas de 80 kilos arriba de un chico flaquito. Le dijeron ‘puto de mierda’, ‘gil de mierda’, ‘otario’. Le dieron como a una bolsa de boxeo»; contó Guillermo.

En el mismo sentido, otra joven reafirmó este testimonio y cuestionó el accionar de los policías.