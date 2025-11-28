La Corte dejó firme la perpetua para el asesino del sacerdote tucumano

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua contra Jorge Leonardo Herrera por el homicidio agravado del párroco Oscar Juárez en Tucumán, según consta en documentos a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El hecho ocurrió el 14 de julio de 2020 en la residencia parroquial de la iglesia San Martín de Porres, donde Juárez, de 67 años, fue atacado por Herrera, hijo de la secretaria administrativa del lugar, quien ingresó empuñando un arma blanca con la intención de robar y matarlo para garantizar su impunidad.

De acuerdo con la imputación fiscal, el agresor aprovechó que la víctima estaba de espaldas y le asestó 14 puñaladas. Un día antes, Juárez había entregado a su hermano unos 60 mil dólares para que los resguardara.

Herrera fue detenido a los pocos días y en su domicilio se hallaron prendas manchadas con sangre, mientras que las cámaras de seguridad resultaron claves para situarlo en la escena en el horario del crimen, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.vsMLrA

Un tribunal integrado por los jueces Gustavo Aldo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica lo condenó a prisión perpetua. En septiembre de 2023, la Corte Suprema de Tucumán rechazó la casación de la defensa, que luego presentó un recurso ante el máximo tribunal nacional.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la queja por inadmisible, dejando firme la sentencia.