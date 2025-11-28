La Corte Suprema ordenó reabrir una causa por abandono de persona contra dos médicos

La Corte Suprema dispuso reabrir una investigación contra dos médicos por la muerte de un niño internado en 2002 con quemaduras, al revocar la absolución que los había beneficiado

El caso involucra a Karina Claudia Melillo y Oscar Enrique D’Onofrio, acusados de abandono de persona seguido de muerte por la atención brindada a Héctor Valentín Estilo Izaguirre, de acuerdo con el expediente al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas.

El menor estuvo internado entre el 15 y el 18 de agosto de 2002 en la clínica “15 de diciembre”, donde falleció tras un cuadro de edema agudo de pulmón.

La acusación señaló que no se le habría proporcionado una sala de aislamiento ni antibióticos hasta el 18 de agosto, además de no haberse extremado cuidados pese a síntomas como fiebre, vómitos y diarrea. La autopsia indicó que la muerte obedeció a complicaciones vinculadas a las quemaduras y no descartó un proceso infeccioso intrahospitalario.

El Tribunal Oral en lo Criminal 16 había absuelto a los profesionales, pero la fiscalía apeló y sostuvo que hubo una valoración parcial de la prueba y que no se respetó el interés superior del niño. La Cámara de Casación declaró inadmisible el recurso.vsMLrA

El Ministerio Público llevó el planteo a la Corte, que advirtió irregularidades en la evaluación de los informes periciales y la falta de contraste con testimonios que señalaban deficiencias en la atención.

Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Rocío Alcalá y Pablo Candisano Mera hicieron lugar a la queja, declararon procedente el recurso y ordenaron dictar un nuevo pronunciamiento. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.