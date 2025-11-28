La familia de Samuel pidió agravar la imputación contra los policías detenidos

La familia de Samuel Tobares, el joven de 34 años que falleció tras un procedimiento policial en Villa Parque Síquiman, reclamó justicia y pidió que se agrave la imputación contra los dos policías detenidos. El abogado querellante Carlos Nayi confirmó que se solicitará que sean acusados de homicidio y denunció que la víctima fue sometida una brutal golpiza.

La autopsia reveló que Samuel presentaba múltiples golpes aunque no vinculó las lesiones con su deceso, por lo que se ordenaron estudios complementarios para determinar fehacientemente la causa de su fallecimiento, si tenía alguna condición previa y si había consumido estupefacientes.

Por el caso, fueron aprehendidos un agente y un sargento con más de diez años de servicio, quienes permanecen alojados en el penal de Bouwer y fueron imputados de homicidio preterintencional. Sin embargo, Nayi adelantó que solicitará que la causa pase a homicidio calificado agravado por el hecho precedente y por la calidad funcional de los uniformados.

Tobares murió el domingo 24 de noviembre frente a la garita de colectivos donde lo había dejado el transporte urbano, el cual había tomado en Villa Carlos Paz luego de haber salido de su trabajo. Lo interceptaron en un control policial y testigos aseguran que fue insultado y golpeado por veinte minutos hasta que lo llevaron detenido, presuntamente, ya sin signos vitales.

«El protocolo indica contención y procedimientos adecuados cuando una persona no puede manejar emocionalmente la situación, no fuerza desproporcionada. Esto deja al descubierto la falta de capacitación. Esto ocurre una y otra vez»; dijo Nayi.

«La muerte no ha sido producto de un accidente, la muerte se dio en medio de un procedimiento policial en donde los uniformados, en términos de probablilidad, no cumplieron con el protocolo. Aparentemente, y esto según trascendidos, alguien habría llamado al 911 porque habría tenido un altercado con un vecino de la zona. De todas maneras cuando llega la autoridad policial, él estaba en la garita, no estaba armado, no estaba agrediendo en plena flagrancia absolutamente a nadie»; añadió.

«Lo cierto es que Samuel, de no haber recibido esa golpiza, hoy lo tenemos con vida»; concluyó.