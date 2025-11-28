Lo sorprenden entregando cocaína y encuentran 225 dosis en su domicilio

Un joven de 25 años fue detenido en la vía pública en Río Cuarto después de que personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico lo interceptara en plena entrega de cocaína, en la esquina de O’Higgins e Indio Felipe Rosas. Durante la requisa, se encontraron varios envoltorios de la droga, una pistola calibre 22 con nueve cartuchos, dinero y un automóvil que quedó secuestrado.

La intervención derivó en dos allanamientos consecutivos. El primero se realizó en la vivienda del padre del principal investigado, ubicada en calle Caracas al 1500 del barrio IPV Alberdi. Allí se incautaron más dosis de cocaína y otra arma calibre 22 con nueve cartuchos. El hombre quedó detenido.

El segundo procedimiento ocurrió en el domicilio del joven, sobre calle Colombres al 1400, donde se hallaron 225 dosis de cocaína, dinero y una balanza digital utilizada para fraccionamiento.

Ambos quedaron a disposición del Magistrado interviniente, bajo imputaciones por comercialización de estupefacientes en el caso del hijo, y por tenencia de armas de fuego en el caso del padre.