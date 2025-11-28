Un hombre armado se atrincheró en su casa tras una fuerte discusión

Un vecino de barrio Villa Argentina fue detenido esta tarde luego de atrincherarse en su vivienda con múltiples armas de fuego, tras una discusión previa con su pareja, quien ya no estaba en el lugar cuando llegó la Policía.

Los llamados al 911 advirtieron sobre gritos y presuntas detonaciones dentro de la casa, por lo que se activó una intervención del ETER y un negociador para contener la situación sin que se extendiera al resto del barrio.

El operativo culminó con la reducción del hombre y el secuestro de una pistola con dos cargadores, dos revólveres, una carabina, cartuchos de distintos calibres y varias vainas servidas. Todo quedó a disposición del Magistrado interviniente.