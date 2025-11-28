Un hombre buscado en Carlos Paz fue atrapado en Bialet Masse

Un control preventivo realizado ayer a la tarde en Bialet Masse derivó en la identificación y posterior traslado a la Alcaidía de Villa Carlos Paz de un hombre de 45 años sobre quien pesaba un pedido de captura.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 19.10 en calle Del Campillo, donde personal policial detuvo la marcha del hombre para identificarlo. Al verificar sus datos en el sistema, confirmaron que tenía un pedido vigente solicitado por la Fiscalía del II Turno de Villa Carlos Paz.

Tras la consulta de rigor, se dispuso su traslado y quedó a disposición del magistrado interviniente.