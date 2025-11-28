Una naranjita dañó autos estacionados arrojando piedras

Una mujer que se desempeñaba como naranjita en barrio Nueva Córdoba fue detenida este jueves luego de arrojar piedras contra dos automóviles estacionados sobre la vía pública, según confirmó la Policía provincial.

El episodio ocurrió a plena luz del día y llamó la atención de quienes transitaban por la zona, al escuchar los impactos y observar la actitud agresiva de la mujer.

Los efectivos que acudieron al lugar constataron los daños en los vehículos y secuestraron cuatro piedras presuntamente utilizadas en el hecho. La persona fue trasladada para continuar con las actuaciones correspondientes ante el Magistrado interviniente.