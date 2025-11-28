Persecución en zona urbana

Villa del Totoral: un motociclista huyó, atacó a policías y chocó un móvil

El hombre circulaba sin luces ni patente y terminó interceptado tras dos intentos de fuga, agresiones y daños a un patrullero durante la noche
Sucesos
viernes, 28 de noviembre de 2025 · 19:19

Un motociclista protagonizó una violenta secuencia en Villa del Totoral, luego de evadir un control policial, huir en dos oportunidades, intentar agredir a los efectivos e impactar contra un móvil durante el seguimiento. El episodio comenzó tras un llamado al 911, que alertó por una moto sin luces, sin patente y en actitud sospechosa.

Al llegar al sector, los policías ubicaron el rodado con las características informadas y le ordenaron detener la marcha. El conductor aceleró y escapó, lo que motivó un seguimiento controlado con apoyo del sistema de cámaras de monitoreo.

En un cruce de calles lograron interceptarlo, pero el hombre volvió a resistirse y buscó escapar nuevamente, momento en el que chocó contra el patrullero, ocasionando daños en el vehículo oficial.

El motociclista fue reducido y trasladado a la dependencia policial, mientras que la motocicleta quedó secuestrada. El caso quedó a disposición del magistrado interviniente.

