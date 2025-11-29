Adiós a las «hordas de motos» en una localidad cordobesa

Villa María dio un paso inédito en Córdoba al aprobar la primera normativa específica para combatir las conocidas “hordas de motos”, grupos que circulan de manera coordinada, realizan maniobras riesgosas y generan disturbios en distintos barrios. El Concejo Deliberante avaló por unanimidad el proyecto impulsado por el intendente Eduardo Accastello, creando un Régimen de Excepción Vial con sanciones severas y nuevas facultades de control.

La problemática no es exclusiva de Villa María. Muchas localidades cordobesas vienen sufriendo estas circulaciones temerarias, entre ellas Villa Carlos Paz, donde vecinos de sectores como Costa Azul han denunciado ruidos extremos, motos adulteradas, corridas nocturnas y agresiones vinculadas a estos desplazamientos en grupo.

La ordenanza villamariense establece multas triplicadas para todos los participantes de una horda, el decomiso definitivo de motos alteradas o usadas para maniobras peligrosas, responsabilidad solidaria del titular registral, autorización para que inspectores corten cadenas o candados para proceder al secuestro y el decomiso o desconexión de equipos de sonido utilizados en la vía pública.

El texto también modifica la definición de “horda”: ya no se exigirá la presencia de cinco motos o más, sino dos o más vehículos que generen disturbios de manera coordinada. Con esta nueva figura, las fuerzas de control podrán actuar con mayor rapidez y aplicar sanciones a todos los integrantes del grupo.

El municipio enviará semanalmente material fílmico del sistema de monitoreo a la Justicia para agilizar identificaciones, imputaciones y allanamientos cuando sea necesario.

La secretaria de Seguridad, Guadalupe Vázquez, destacó que ninguna otra ciudad de Córdoba cuenta con una regulación tan específica, y que la medida abre un camino para que otros municipios, especialmente aquellos que sufren reiterados episodios de circulación violenta —como Carlos Paz, Río Cuarto o Alta Gracia— evalúen adoptar marcos legales similares.

Con esta ordenanza, Villa María se posiciona como localidad pionera en un fenómeno que preocupa a toda la provincia y que afecta de manera directa la convivencia urbana en numerosos barrios.