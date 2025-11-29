Jóvenes implicados en un violento episodio

Ataque en Alta Gracia dejó un herido de bala y tres jóvenes detenidos

Un grupo de jóvenes fue interceptado esta madrugada luego de un ataque en barrio Paravachasca, donde un hombre recibió un disparo y otro presentó lesiones, mientras el auto de los agresores fue secuestrado con manchas de sangre.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
sábado, 29 de noviembre de 2025 · 17:34

Durante la mañana de este sábado, un grave episodio de violencia urbana conmocionó a barrio Paravachasca de Alta Gracia. Dos hombres resultaron heridos, uno de ellos con una lesión de arma de fuego.

Alrededor de las 07:30, los móviles policiales acudieron a la intersección de Comechingones y Los Quebrachos, donde hallaron a un hombre con una herida de bala en su pierna derecha. Minutos después, se constató que otro joven presentaba una lesión cortante en la cabeza y escoriaciones. Ambos fueron asistidos por un servicio de emergencias.

A partir de los datos aportados por las víctimas, se montó un operativo en la zona. Sobre Ruta 5, los efectivos divisaron el vehículo señalado y realizaron un seguimiento controlado, que culminó con la aprehensión de tres jóvenes —dos de 22 años y uno de 23— presuntamente vinculados al ataque.

El vehículo fue secuestrado y presentaba manchas de sangre en su lateral delantero y trasero. Todo lo actuado quedó a disposición de la Unidad Judicial de la jurisdicción.

Galería de fotos

Comentarios