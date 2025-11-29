Ataque en Alta Gracia dejó un herido de bala y tres jóvenes detenidos

Durante la mañana de este sábado, un grave episodio de violencia urbana conmocionó a barrio Paravachasca de Alta Gracia. Dos hombres resultaron heridos, uno de ellos con una lesión de arma de fuego.

Alrededor de las 07:30, los móviles policiales acudieron a la intersección de Comechingones y Los Quebrachos, donde hallaron a un hombre con una herida de bala en su pierna derecha. Minutos después, se constató que otro joven presentaba una lesión cortante en la cabeza y escoriaciones. Ambos fueron asistidos por un servicio de emergencias.

A partir de los datos aportados por las víctimas, se montó un operativo en la zona. Sobre Ruta 5, los efectivos divisaron el vehículo señalado y realizaron un seguimiento controlado, que culminó con la aprehensión de tres jóvenes —dos de 22 años y uno de 23— presuntamente vinculados al ataque.

El vehículo fue secuestrado y presentaba manchas de sangre en su lateral delantero y trasero. Todo lo actuado quedó a disposición de la Unidad Judicial de la jurisdicción.