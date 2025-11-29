Bomberos sofocaron un incendio en una despensa en Córdoba

Durante la madrugada de este sábado, personal de la Dirección Bomberos intervino en un incendio declarado en una despensa ubicada en la esquina de Arturo M. Bas y Julio A. Roca, en el sector céntrico de la ciudad. Al llegar, los efectivos procedieron a la extinción del foco ígneo y a la ventilación del local para dispersar el humo acumulado.

El fuego se había iniciado sobre exhibidoras de madera y alrededor de 20 bolsas de carbón, afectando una superficie aproximada de 6 metros cuadrados. Gracias a la intervención inmediata, se evitó que las llamas se propagaran hacia el resto del comercio.

No se registraron personas lesionadas. Entre los daños constatados se relevaron dos exhibidoras de madera afectadas, varias bolsas de carbón quemadas, cajones de madera dañados y ahumación generalizada en el interior del local.