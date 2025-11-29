Carlos Paz: Se descompensó, golpeó su cabeza y murió horas después

Momentos de extrema tensión se vivieron esta madrugada en un domicilio de Villa Carlos Paz, donde un joven de 26 años se descompensó, comenzó a convulsionar y perdió sus signos vitales.

Todo ocurrió alrededor de las dos de la mañana en una vivienda de la calle Alem, en el barrio Miguel Muñoz.

El vecino fue asistido por el servicio de emergencias de Vittal, los bomberos y policías de la Departamental Punilla, y se presume que sufrió un golpe irreversible en la cabeza. Cuando el joven fue encontrado, lo hallaron inconsciente y se dieron inicio a las maniobras de RCP que lograron restablecer su estado de conciencia por algunos minutos.

La principal hipótesis es que sufrió una herida de gravedad en medio de un ataque de epilepsia y trascendió que murió horas después en el Hospital Gumersindo Sayago.