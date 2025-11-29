Clausuraron dos fiestas clandestinas con más de 700 personas

Córdoba. Durante la madrugada de este sábado, la Policía de Córdoba y el área de Fiscalización municipal clausuraron dos fiestas clandestinas realizadas sin habilitación en distintos barrios de la ciudad. Los operativos alcanzaron a más de 700 adolescentes que participaban de eventos organizados por estudiantes de diferentes escuelas secundarias.

El primer procedimiento se llevó a cabo en un salón ubicado en calle Andalucía al 3000, en barrio General Urquiza. Allí se desarrollaba una fiesta convocada por alumnos de seis colegios, con aproximadamente 400 asistentes. Personal municipal dispuso la clausura inmediata del lugar al constatar la falta de habilitación correspondiente.

Horas más tarde, las autoridades intervinieron en un predio situado en Callejón Los Viveros al 8000, en barrio Villa Retiro, donde tres escuelas celebraban una fiesta de egresados con cerca de 300 participantes. En este operativo se secuestró un control de luces aéreas utilizado durante el evento.

Según imágenes difundidas por la Policía de Córdoba, en ambos encuentros se observaron decenas de botellas de alcohol. Las fiestas, presuntamente vinculadas al cierre del ciclo lectivo, reflejan una problemática recurrente durante estas fechas: celebraciones masivas organizadas por adolescentes sin supervisión adulta ni medidas de seguridad.

Las autoridades recordaron la importancia de evitar este tipo de eventos clandestinos, tanto por los riesgos asociados al consumo de alcohol en menores como por las condiciones inseguras en que suelen desarrollarse.