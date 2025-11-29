Condenaron a dos hombres que arrollaron y mataron a una empleada de peaje

Córdoba. La Justicia cordobesa dictó sentencia en el caso que conmovió a James Craik en septiembre de 2024: la muerte de Analía Molina, empleada del peaje atropellada por un automóvil cuyos ocupantes escaparon tras el impacto.

El conductor, Luciano Lario, aceptó en un juicio abreviado la pena de ocho años y seis meses de prisión por homicidio simple, supresión de objeto registrador y resistencia a la autoridad. El acuerdo fue homologado este martes por el juez Félix Martínez, luego de un cuarto intermedio en el que el acusado terminó por admitir los cargos.

El hecho ocurrió en septiembre de 2024, cuando Lario y su acompañante, Jonatan Alexis Campos, intentaban eludir un control policial mientras circulaban en un Volkswagen Polo robado en Córdoba capital. Tras atropellar a Molina, ambos abandonaron el vehículo y escaparon corriendo campo adentro. Dos días después se entregaron a la Justicia.

Campos fue imputado y condenado por encubrimiento por favorecimiento agravado y supresión de objeto registrado. Recibió tres años de prisión de ejecución condicional, por lo que recuperó su libertad tras la audiencia.

Analía Molina era oriunda de James Craik y estaba contratada en el peaje desde el año 2020. Además, la mujer era madre de dos hijos, de 10 y de 14 años, que juegan en las inferiores del Club Defensores de la localidad. Por otra parte, su pareja también era empleado de la empresa.