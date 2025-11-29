Destrozos en Córdoba: detienen a un hombre tras romper una moto y un teléfono

Un hombre fue detenido este jueves en barrio Centro luego de provocar daños en una motocicleta estacionada y romper un teléfono perteneciente al Banco de Córdoba. El episodio generó alerta entre peatones y comerciantes de la zona, quienes dieron aviso a la Policía.

De acuerdo con lo informado, los efectivos lograron interceptarlo a pocos metros del lugar del incidente, en la intersección de San Jerónimo e Ituzaingó. Tras la aprehensión, el hombre fue trasladado y quedó a disposición del magistrado interviniente para avanzar con las actuaciones correspondientes.