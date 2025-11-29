Detuvieron a un hombre con pedido de captura, lo atraparon en pleno centro

Villa Carlos Paz
Detuvieron a un hombre con pedido de captura, lo atraparon en pleno centroSegún pudo conocerse, era buscado por orden de la Fiscalía de Instrucción de Río Segundo.
Durante un operativo policial en pleno centro de Villa Carlos Paz, fue detenido un hombre de 33 años que se encontraba prófugo y era requerido por la justicia. El personal de la Departamental Punilla lo interceptó en la calle Juan B. Justo y trascendió que tenía pedido de captura de la Fiscalía de Instrucción de Río Segundo.
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 22:30 horas del viernes pasado y fue protagonizado por el escuadrón motorizado.
Tras haber verificado el DNI del individuo, se confirmó que era intensamente buscado por una causa judicial y se ordenó su traslado a la comisaría local, donde quedó a disposición de la justicia.